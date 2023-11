Piqué arremete contra Shakira: “Es parte del circo”

La novela entre Gerard Piqué y Shakira no se ha cerrado, pues aunque las aguas se calmaron un poco, todavía sigue siendo una incógnita el motivo de su separación, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y todo se lo han dejado a los medios y a sus fans.

No obstante, mucho se ha especulado que la causante de su separación habría sido Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia y se ha ganado el repudio de los fans de la cantante colombiana.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

¿Qué dijo Piqué sobre Shakira? Después de la oleada de tiraderas de Shakira en contra de Piqué y los problemas legales por la custodia de Milan y Sasha, las cosas se habían enfriado entre la intérprete de “Te felicito”, “Monotonía”, “Session 53” y “TQG”, entre otras, y el exfutbolista del FC Barcelona.



Sin embargo, el español ha comenzado a hablar sobre lo sucedido y recientemente reveló cómo ha vivido su separación de la barranquillera, quien ya dio su versión de lo sucedido a través de sus canciones y entrevistas.

El exfutbolista le envió una indirecta bastante directa a la colombiana, tras asegurar en entrevista con Jordi Baste en el programa “El Món a RAC1” que hay personas que buscan dañar su imagen y dejarlo mal parado.

“Todo me ha patinado, pero es muy sano: es que me va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y para mi entorno. Es muy importante saber qué dicen, pero no darle importancia”, declaró el exfutbolista español.

Así mismo, aseguró que hay gente que lo juzga pero no lo conoce personalmente, por ello no le da importancia a sus comentarios: “Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño y cuando ven que no lo consiguen… si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”.

¿Piqué dijo que su intimidad con Shakira era aburrida?

En otra entrevista concedida a Joaquín Sánchez, para el programa ‘El Novato’, Piqué dio detalles sobre su vida privada con Clara Chía. En un fragmento de la entrevista filtrado por Antena 3, Joaquín le pregunta a sus invitados cuántas veces a la semana tienen relaciones sexuales, y aunque en el video no se escuchan las respuestas completas, Piqué dijo: “yo estoy en más ahora”.