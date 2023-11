Revelan que Shakira tiene mensajes secretos que podrían terminar con la relación de Piqué y Clara Chía

Cuando parecía que las cosas entre Shakira y Gerard Piqué se habían calmado algo nuevo vuelve a surgir, ya que recientemente se ha revelado que la cantante colombiana tiene algunos mensajes secretos del exfutbolista que podrían terminar con su relación con Clara Chía Martí.

Cabe mencionar que Piqué y Shakira han estado envueltos en todo tipo de rumores, sobre todo porque ninguno de los dos ha revelado los verdaderos motivos que los llevaron a separarse tras más de 12 años de relación y han dejado crecer la bola de nieve en torno a que Clara Chía Martí fue la tercera en discordia e su relación.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

¿Shakira podría destruir la relación de Piqué y Clara Chía?

Clara Chía Martí ha sido blanco de críticas y señalamientos por presuntamente ser la responsable de la separación de Piqué y Shakira. Sin embargo, se ha dado a conocer que la cantante colombiana podría tener evidencia concreta que terminaría de una vez por todas con la relación entre el exfutbolista del Barcelona y la española.

De acuerdo con el medio Nacional de Cataluña, Shakira tendría mensajes secretos con los que podría terminar con el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Según revelaron, en dichos textos el dueño de Kosmos le habría pedido perdón a Shakira y que volvieran.

“Cuando el empresario engañó a la cantante solo iba a ser algo pasajero. Se arrepintió, intentó volver con la colombiana en varias ocasiones. De hecho tuvieron un intento pero no funcionó. El catalán se arrepintió de esa infidelidad. Enviaba mensajes y llamadas constantemente a la madre de sus hijos pidiéndole perdón, pero Shakira ya se había desencantado y no estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad. La relación ya estaba rota desde antes”, señaló el medio ya citado.

¿Qué dijo Piqué sobre Shakira? Hace unos días, el exfutbolista le envió una indirecta bastante directa a la colombiana, tras asegurar en entrevista con Jordi Basté en el programa “El Món a RAC1” que hay personas que buscan dañar su imagen y dejarlo mal parado.

“Todo me ha patinado, pero es muy sano: es que me va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y para mi entorno. Es muy importante saber qué dicen, pero no darle importancia”, declaró el exfutbolista español.

“Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño y cuando ven que no lo consiguen… si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, agregó.