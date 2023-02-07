(VIDEO) ¡Se armó el bailongo y salieron los tóxicos!

Todo era paz y felicidad hasta que aparecieron ellos. Se armó el baile y unos muchachos saltaron al ruedo para demostrar sus mejores pasos. Varios de ellos tomaron a muchachas que se encontraban en la cercanía. Al poco tiempo aparecieron los tóxicos para arruinar la noche.

En dos ocasiones, un tóxico y una tóxica irrumpieron para separar a sus parejas de unos desconocidos. En el segundo no estamos claros ni siquiera si se trata de su novia, pero 'amiga date cuenta'. Esperemos que en próximos eventos reflexionen y no estén dispuestos a hacer tantos osos.