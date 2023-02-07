(VIDEO) ¡Se armó el bailongo y salieron los tóxicos!
Se armó la fiesta en un potrero. Chicos y chicas salieron a bailar, pero varios fueron detenidos o encarados por sus parejas. Tremendas imágenes.
Todo era paz y felicidad hasta que aparecieron ellos. Se armó el baile y unos muchachos saltaron al ruedo para demostrar sus mejores pasos. Varios de ellos tomaron a muchachas que se encontraban en la cercanía. Al poco tiempo aparecieron los tóxicos para arruinar la noche.
En dos ocasiones, un tóxico y una tóxica irrumpieron para separar a sus parejas de unos desconocidos. En el segundo no estamos claros ni siquiera si se trata de su novia, pero 'amiga date cuenta'. Esperemos que en próximos eventos reflexionen y no estén dispuestos a hacer tantos osos.
Pinches viejas tóxicas 🙊 pic.twitter.com/MPm3r1SGbH— Cornudos y Cornudas 🐂 (@Cornudos_1) October 11, 2022