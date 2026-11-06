Dra. Lucía

Serie de televisión de drama médico mexicana, producida por Martín Garza Cisneros para TV Azteca en 2023.

Protagonizada por Marimar Vega, Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas.

Historia: El equipo médico del hospital Matilde Montoya enfrenta los desafíos cotidianos, lidiando con la muerte, el amor, la injusticia y la decepción. A pesar de las dificultades, su prioridad es siempre atender a sus pacientes con dedicación y compasión, demostrando que la medicina va más allá de lo clínico, tocando profundamente la vida de cada persona que cruza sus puertas.