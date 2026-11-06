La Academia es un reality show musical creado en México por el productor de televisión Giorgio Aresu. Fue lanzado como producción conjunta por Televisión Azteca y Nostromo Producciones.

El programa de televisión busca formar cantantes profesionales, en el que los alumnos seleccionados después de haber realizado la etapa de casting, demuestran su talento a través de los conciertos semanales que se realizan cada domingo y en el que el público vota por su alumno favorito para que no sea el de menor puntuación y abandone el reality, los votos se hacen mediante llamadas telefónicas y/o mensajes de texto, el público decide al ganador.

El programa ha sido retransmitido por otros países como Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Tailandia, Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, entre otros. En México se transmitió por primera vez el 30 de junio de 2002.

La Academia ha generado hasta 2012 más de 250 ex-alumnos, sin embargo en la música en México solo algunos han podido destacar, tal es el caso de Yahir y Myriam Montemayor que con algunas producciones discográficas han logrado obtener certificaciones de oro y platino, Nadia quien logró estar nominada en los Premios Grammy y Yuridia y Carlos Rivera, quienes han logrado convertirse en unos de los máximos vendedores de discos.