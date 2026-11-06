Lotería del Crimen

Género: Drama, Policiaco, Detective, Thriller, Crimen

Horario: PrimeTime

Año: 2022

Director: Carlos Carrera

Director de Fotografía: Ricardo Garfias

Cast: Julieta Grajales, Claudio Lafarga, Arnoldo Picazzo, Pakey Vázquez, Tamaña Niño de Rivera, Lupita Sandoval, Jerry Velázquez

Tagline: “La única esperanza contra los crímenes más atroces que azotan la ciudad”

Sinopsis: En la Ciudad de México se acumulan día a día decenas de crímenes atípicos, de naturaleza tan pervertida y misteriosa, que parecen imposibles de resolver por la policía. Rituales, tortura, canibalismo y mutilaciones son algunos de los modus operandi que llaman la atención del único departamento policiaco capaz de resolverlos: La UNIDAD DE INTELIGENCIA CRIMINAL (UNIC). La UNIDAD se compone de detectives especialistas en investigación, que se encargan de unir pistas para atrapar a los asesinos de los crímenes más extraños antes de que cometan el próximo. Porque sólo ellos pueden salvar a la sociedad de estos monstruos con máscaras de humanos que caminan entre nosotros y que, en este momento, podrían estar acechando a cualquiera… Incluso… a ti.