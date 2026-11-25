La conclusión de una carrera universitaria abre una etapa de transición hacia el ejercicio profesional. En el caso de Enfermería, este proceso supone continuar aprendiendo en espacios donde el cuidado, la atención y el acompañamiento de pacientes forman parte de las actividades cotidianas.

Ese momento fue celebrado por 39 alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad José Vasconcelos, correspondientes a la generación 2022–2026. Los estudiantes completaron cuatro años de preparación académica y práctica.

Después de esta etapa, los egresados realizarán un año de servicio social en instituciones del sector salud, donde podrán ampliar su experiencia y poner en práctica parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera.

La ceremonia que acompañó el cierre de sus estudios fue el Paso de la Luz, una tradición asociada con el compromiso y los principios que guían el trabajo de quienes se dedican a la Enfermería.

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El simbolismo del Paso de la Luz para quienes estudian Enfermería

Este acto forma parte de las tradiciones vinculadas con la preparación de enfermeras y enfermeros. La luz suele representar el conocimiento que se comparte y la responsabilidad de llevarlo a la práctica con sentido humano y respeto por las personas.

En la ceremonia, el símbolo también está relacionado con la vocación de servicio y con los principios éticos que acompañan la atención de pacientes en los distintos espacios de salud.

Para quienes integran esta primera generación, la celebración reunió el reconocimiento a los años de estudio y el comienzo de una nueva fase formativa, ahora más cercana a las actividades que desempeñarán en las instituciones donde realicen su servicio social.

El encuentro permitió compartir este logro académico y destacar el camino recorrido por los estudiantes durante su preparación.

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Cuatro años de formación y un año de servicio social

El programa de Enfermería contempla cuatro años de preparación y, posteriormente, un periodo de servicio social de un año, con el que los egresados continúan su acercamiento al entorno profesional.

Durante esta fase, su participación estará vinculada con las asignaciones y actividades que correspondan en las instituciones de salud donde sean incorporados.

La experiencia de servicio social permite conocer de cerca la organización de los servicios sanitarios y las tareas que se realizan en equipos de atención, además de fortalecer la formación adquirida en la universidad.

El contacto con estos entornos puede contribuir al desarrollo de habilidades de cuidado, seguimiento de procedimientos y colaboración con otros profesionales.

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Instalaciones que acompañan el aprendizaje práctico

La preparación en Enfermería también requiere espacios para practicar, familiarizarse con procedimientos y abordar situaciones relacionadas con el trabajo en el ámbito sanitario.

La Universidad José Vasconcelos dispone de áreas que complementan las actividades académicas y el aprendizaje práctico de los estudiantes, entre ellas:

Laboratorio de Enfermería

Quirófano

Área de Ginecología

Área de Pediatría

Sala de reposo

Aula de Anatomía

Espacio de valoración

Estos espacios forman parte de los recursos académicos que permiten realizar ejercicios y actividades en entornos de aprendizaje relacionados con la atención en salud.

La práctica en instalaciones de este tipo ayuda a vincular los contenidos revisados en clase con escenarios que los alumnos pueden encontrar en sus prácticas y durante el servicio social.

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La formación de Enfermería ante las necesidades del sector salud

La preparación de nuevos profesionales en salud involucra a las instituciones de educación superior en la tarea de combinar conocimientos, experiencia práctica y desarrollo de habilidades para la atención de las personas.

Nacer Global, organización a la que pertenece la Universidad José Vasconcelos, agrupa instituciones educativas y proyectos de formación en México. En este contexto, la apertura y consolidación de programas académicos en áreas de salud forman parte de la oferta educativa del grupo.

Con el egreso de sus primeros 39 estudiantes de Enfermería, la Universidad José Vasconcelos suma un nuevo capítulo a la trayectoria de esta licenciatura.

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Los 39 egresados comienzan una nueva etapa

Tras concluir sus estudios, la generación 2022–2026 se prepara para continuar su proceso formativo mediante el servicio social.

El Paso de la Luz acompañó el cierre de la etapa universitaria y simbolizó la continuidad de una preparación que requiere responsabilidad, empatía y atención centrada en las personas.

Para la Universidad José Vasconcelos, el egreso de esta generación representa la culminación de los primeros cuatro años de la licenciatura para sus alumnos.

Los estudiantes ahora se incorporarán a una etapa en la que podrán ampliar su experiencia y poner en práctica los conocimientos que desarrollaron durante su formación académica.