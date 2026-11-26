Una pista para volver a lo que estabas haciendo

Antes de cambiar de tarea, deja una nota en el propio archivo con el siguiente paso. «Confirmar el nombre del invitado en la diapositiva de apertura» te dice exactamente dónde volver. Si en la llamada surge otro encargo, apúntalo por separado y decide cuándo lo vas a atender.

También puedes apartar un rato para terminar una sola cosa. Antes de abrir el correo, decide qué quieres dejar listo. Si tienes margen, silencia las alertas del grupo mientras cierras ese pendiente y revisa los mensajes cuando hayas terminado.

Cómo integrar Redoxon Activ a tu día

Respaldado por la ciencia de Bayer, el nuevo Redoxon® - Activ es un multivitamínico de uso diario que ayuda a proteger tu rendimiento cognitivo. Puedes hacerle un espacio en tu rutina de la mañana, antes de que empiecen las juntas y los mensajes.

Si tienes una entrega, pon el plan en práctica desde que abres el archivo. Decide qué quieres terminar y deja el siguiente paso por escrito cada vez que tengas que cambiar de tarea.

Redoxon® - Activ. Protege tu rendimiento cognitivo