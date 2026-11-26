Redoxon® - Activ junto a un hábito que ya tienes

Si cada mañana te sirves un vaso de agua antes de desayunar, puedes usar ese momento como recordatorio para tu toma diaria. Redoxon® - Activ, respaldado por la ciencia de Bayer, tiene una fórmula con vitaminas del complejo B que ayuda a disminuir la fatiga y favorece la memoria y la concentración.

Aplica la misma idea a lo que quieras retomar. Si quieres volver a caminar, deja los tenis junto a las llaves y sal cuando termines de comer. Para recuperar la lectura, deja el libro donde cargas el celular y lee unas páginas cuando conectes el cargador.

Ajusta el plan cuando cambie tu semana

Si el horario que elegiste coincide seguido con una junta o con la salida de casa, busca un momento que se repita con más regularidad. Para otros hábitos, también puedes hacer una versión más corta. Una vuelta a la cuadra puede ser el primer paso para volver a caminar.

Empieza con el momento que te quede más a la mano hoy. Cuando vuelvas a encontrarte con esa misma señal mañana, ya sabrás qué hacer.

Redoxon® - Activ. Protege tu rendimiento cognitivo.