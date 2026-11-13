GRUPO AUTOMUNDO CELEBRA 60 AÑOS CON LA INAUGURACIÓN DE JEEP Y ALFA ROMEO SANTA FE

Seis décadas de historia, crecimiento y pasión por la industria automotriz.

Grupo Automundo celebró su 60 aniversario con la inauguración de sus nuevas agencias Jeep y Alfa Romeo Santa Fe, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del mercado mexicano.

El evento contó con la presencia del licenciado Arturo Grinberg Kreimerman, director general de Grupo Automundo, quien acompañó esta importante celebración que refleja seis décadas de compromiso, evolución y visión empresarial.

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La apertura reunió a dos marcas de gran tradición internacional. Por un lado, Jeep, símbolo de aventura, libertad y capacidad para conquistar nuevos caminos. Por el otro, Alfa Romeo, una firma que combina la elegancia del diseño italiano con la emoción de la deportividad.

Con estas nuevas instalaciones, Grupo Automundo fortalece su presencia en una de las zonas más importantes de la Ciudad de México, ofreciendo nuevos espacios y experiencias para sus clientes.

Una celebración que reconoce el camino recorrido durante 60 años y reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia en el servicio y el crecimiento constante.

Porque después de seis décadas, Grupo Automundo continúa escribiendo su historia y acelerando hacia el futuro.