El fin de semana, San Juan de los Lagos se convirtió en el centro del deporte mundial con la inauguración de la Copa Mundial de Amputados, que abrió con el duelo entre México e Italia. Un arranque que llenó de alegría el destino y dejó claro el poder del deporte para unir e inspirar.

Con el partido inaugural entre las selecciones de México e Italia, arrancó en San Juan de los Lagos la Copa Mundial de Amputados, un evento que reunió a atletas, familias y aficionados en torno a una misma pasión: el futbol.

Durante el fin de semana, el destino se vistió de fiesta. La emoción de ver a jugadores de distintos países competir con entrega, disciplina y una sonrisa que contagió a las gradas confirmó que el deporte es uno de los lenguajes más poderosos para unir a las personas.

En PROAN celebramos haber sido parte de esta fiesta deportiva y reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, la inclusión y las comunidades donde trabajamos. Porque cuando el deporte se vive con el corazón, los resultados van mucho más allá del marcador.

¡Enhorabuena a las y los atletas, a los organizadores y a toda la afición que hizo posible esta fiesta del deporte en México!