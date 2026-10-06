¿Qué está pasando en Rusia? Inician cuarentena tras la liberación del virus de la peste neumónica

En los últimos días los titulares del mundo se han visto eclipsados por una de las noticias más amenazadoras de los últimos meses, pues en una actualidad donde la humanidad pasa por grandes cambios y retos, la posibilidad de un nuevo brote debido a un virus mortal ha ido ganando terreno.

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Recientemente se dio a conocer que la investigadora Daria Shipilova perdió la vida debido a estar expuesta al virus de la peste neumónica en un centro de investigación en la ciudad de Siberia, Rusia, desatando un panorama de incertidumbre que ha obligado al gobierno local a iniciar una cuarentena.

¿Qué pasó con la cuarentena en Rusia?

De acuerdo con las autoridades locales, se ha mantenido una cuarentena en la localidad de Irkutsk, Siberia, esto como medida de prevención epidemiológica; siendo que cinco hospitales de la región han sido puestos en cuarentena preventiva de tres semanas.

Además se dio a conocer sobre el monitoreo 24/7 de 189 personas que habrían convivido con la investigadora Daria, aunque, el organismo de salud ruso Rospotrebnadzor señaló que las pruebas preliminares a los contactos han dado negativo a patógenos peligrosos.

¿Qué fue lo que pasó en Rusia con el virus de la peste neumónica?

De acuerdo con las primeras versiones, la investigadora de 28 años rusa, Daria Shipilova habría fallecido en Siberia el pasado 2 de octubre luego de haber desarrollado neumonía tras un supuesto accidente en el laboratorio donde trabajaba, en el Instituto contra la Peste de Irkutsk.

Según reportes locales, la joven habría tenido un accidente con un tubo de ensayo que contenía material biológico, lo que terminó por enfermarle.

Por ahora se descarta que sea una zona de emergencia o que este incidente tenga más personas relacionadas, aunque tras haber iniciado la cuarentena, se espera que en los siguientes días hayan resultados favorables a las personas que pudieron haber sido infectadas.

