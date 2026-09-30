¿El Arca de Noé es real? Esto es lo que se sabe del último descubrimiento que podría cambiarlo todo

En los últimos días la noticia sobre el posible hallazgo del Arca de Noé le ha dado la vuelta al mundo, pues ha sido uno de los mitos más populares de toda la humanidad y estaría por comprobar este relato bíblico del Génesis.

La realidad sobre esta “Arca de Noé” se refiere al hallazgo de unos arqueólogos en Turquía, cuyo descubrimiento de una estructura aparentemente natural evoca a los relatos de este transporte milenario donde Noé habría preservado de las especies.

¿Qué se sabe sobre el descubrimiento del Arca de Noé?

Hace unos días fue que investigadores se dieron cita cerca del monte Ararat, al este de Turquía debido al hallazgo de una formación descubierta hace años por el capitán turco Ilhan Durupinar, de lo que parece la silueta de un barco con longitud de unos 157 metros, la cuál coincide con las dimensiones descritas en el Génesis.

De hecho, han habido organizaciones independientes como lo es Noah’s Ark Scans, quien en conjunto con demás universidades turcas han empleado algunos radares de penetración terrestre, que han mostrado hallazgos interesantes.

¿Qué hay en el Arca de Noé de Turquía?

Algunos de las primeros hallazgos de esta estructura llamada “Arca de Noé” han dejado ver que cuentan con algunas líneas con ángulos rectos y espacios vacíos subterráneos, mismos que han sido descritos como pasillos e incluso como habitaciones.

También, las muestras de tierra con niveles altos de composición orgánica, lo que significa que hubo actividad humana antigua en aquella región, dejando ver que este “hallazgo” en realidad había sido testigo de mayores cosas.

¿El Arca de Noé es real?

Si bien, la comunidad científica se ha mostrado escéptica, hay un gran grupo de investigadores que abren paso a uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, e incluso se habla de algo que podría cambiar a la humanidad, por lo que en los últimos días se han iniciado más estudios que determinen más valores de este espacio.

De momento, solo se trata de un relato bíblico que relata al presunta historia de Noé, el hombre a quien Dios preservó junto a las demás especies tras el gran diluvio.

