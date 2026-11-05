7 cortes de cabello que rejuvenecen después de los 40: estilo y elegancia

Un corte de pelo no debe ser elegido al azar debido a que transforma tu estilo completamente. Es por esto que si después de los 40 estás en busca de un cambio de look pues te recomendamos las siguientes alternativas.

En este caso te traemos cortes de pelo que se inclinan por siluetas suaves, capas bien distribuidas y unos acabados que te permiten conservar el movimiento natural del pelo.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Bob clásico

Este es un clásico que es atemporal y no falla. La longitud suele llegar a la mandíbula o ligeramente por debajo por lo que enmarcar el rostro y consigue una silueta definida.

Si quieres actualizarlo puedes optar por una versión con puntas suaves y movimiento, en lugar de un acabado demasiado rígido.

Long bob, el equilibrio entre corto y largo

Aquí tenemos una buena opción para mantener el pelo largo. El long bob o bob llega hasta los hombros o las clavículas y su longitud te permite llevarlo suelto, con ondas o recogido.

Es tan versátil que puedes adaptarlos a diferentes texturas. Una recomendación es llevarlo recto para conseguir una apariencia pulida o resaltar o añadir capas discretas que aporten movimiento

Capas largas para dar movimiento a la melena

Las capas largas también son una buena opción para quienes prefieren las melenas XL, pero que no se vea pesada o sin forma. Lo importante es distribuirlas de manera estratégica, sobre todo alrededor del rostro.

Quienes tienen cabellos finos deben optar por capas más sutiles, mientras que las melenas abundantes pueden experimentar con diferentes niveles.

Butterfly cut, volumen y capas que enmarcan el rostro

Aquí tenemos una alternativa para quienes quieren conseguir volumen, pero no perder el largo. Este corte combina capas cortas en la parte frontal con otras un poco más largas en el resto del cabello y se crea una silueta en movimiento.

Se caracteriza por las capas que rodean el rostro y permiten llevar el peinado de diversas maneras. Puedes llevarlo con un acabado brushing para destacar el volumen o dejar la textura natural del cabello.

Bixie, el punto medio entre bob y pixie

El bixie es la combinación entre el bob y el pixie por lo que tiene una longitud intermedia con capas y textura que aportan movimiento en la parte superior y alrededor de la nuca.

Este estilo te da la posibilidad de experimentar con diferentes acabados desde uno ligeramente despeinado hasta otro más pulido.

Pixie suave, una transformación con personalidad

Luego nos encontramos con el pixie que marca un cambio radical. En la actualidad se lo puede llevar con longitud en la parte superior u jugar con capas suaves. Es una forma de crear volumen y movimiento.

También puedes llevarlo con un flequillo lateral, textura natural o un acabado más definido.

Shag suave, capas y textura natural

Por último, tenemos este corte de pelo que cuenta con capas distribuidas en diferentes niveles que aportan textura y movimiento en toda la melena. Si quieres algo más discreto opta por un shag suave, sin capas demasiado marcadas y con un flequillo ligero.