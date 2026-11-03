Los peluqueros coinciden: los 8 mejores cortes de pelo para mujeres de 50

Esta es una época ideal para poder renovar la melena ya que el verano puede haber dejado sus consecuencias. Para este otoño la tendencia en cortes de pelo a partir de los 50 años, es optar por tendencias que eleven la belleza natural y sean fáciles de mantener.

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Alberto Cerdán, peluquero experto de España, ha manifestado que lo fundamental es dejar atrás los excesos para optar por algo más auténtico. "Si tuviera que resumir la tendencia de este otoño en una frase sería: menos artificio y más autenticidad".

¿Cuáles son los cortes de pelo recomendados?

Hay una creencia instalada en la sociedad en la que se manifiesta que a partir de los 50 o 60 años, las mujeres tienen que seguir un patrón definido. Sin embargo, las mujeres hace mucho tiempo empezaron a optar por melenas largas y dejar de lado las melenas cortas.

Los mejores cortes de pelo recomendados para esta edad son:

Long Bob

Si tienes el pelo fino debes optar por una base cuadrada por encima del hombro. No agregues capas porque brindan peso y evita que se abra y se vea el cuero cabelludo en la zona de la coronilla.

Este corte es muy favorecedor.|Pinterest

Soft Crop

Luego nos encontramos con este corte corto muy suave y moderno que se posiciona entre el bob y el pixie. "Es muy versátil y se puede llevar liso u ondulado. Además, no hace falta peinarlo demasiado y es ideal para otoño. Se seca al aire y sigue viéndose bien porque su estilo es muy desenfadado y rejuvenecedor", señala Juandiegoteo, peluquero profesional.

Mixie

El mixie se ubica entre el pixie y el mullet. Es más corto detrás, más largo arriba y patillas negras. Es muy fácilde peinar y es recomendado para las que buscan un look atrevido y moderno.

Mixie|Pinterest

Bob francés

Adaptado a la textura natural del cabello consigue un resultado elegante y contemporáneo. "Es una apuesta clave cuando se lleva con un crecimiento controlado que refuerza su efecto sin esfuerzo", manifiesta Cerdán.

Short bob

Este es un estilo más corto que el clásico bob, llega hasta la mandíbula y favorece a todos los rostros. Marca las facciones y es muy favorecedor y elegante siendo incluso más versátil que el carré.

Shaggy Short

Aquí tenemos un corte desfilado y en capas cortas ideal para mujeres maduras que quieren un look más juvenil. Aporta un efecto lifting visual y es muy rejuvenecedor y dinámico.

Pixie shaggy

Pixie

Este es un corte muy corto, clásico y popular con la parte trasera y sienes más cortas. Puede incluir flequillo o capas según la forma del rostro pero se puede adaptar.

Melena midi o clavicut

Por último, tenemos a las protagonistas de la temporada que si se lleva bien cuidada y con un color que realce nuestro tono de piel y facciones pues es más que favorecedor.