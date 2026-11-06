4 capítulos de CoComelon que animan a los niños a mantener una alimentación sana y comer verduras

El tema de la alimentación puede ser un tanto complejo para los niños, sobre todo para los más pequeños, pues apenas comienzan a adaptar su paladar a nuevos sabores y texturas, por lo que es importante saber cómo llegar a estos sin generar experiencias negativas a la hora de comer, sobre todo con los alimentos nutritivos.

Afortunadamente hoy hay caricaturas infantiles como CoComelon que ayudan tanto a los padres como a los pequeños a comprender de manera divertida que la alimentación no tiene por qué ser un problema, por lo que nosotros te compartiremos 4 capítulos que animan a los niños a llevar una buena y sana alimentación, así como una buena relación con la comida.

Capítulos de CoComelon que ayudan a los niños a comer bien

La Canción de los vegetales: Siendo uno de los episodios más populares, aquí podemos ver a JJ dudar un poco sobre alimentos como los chícharos, zanahorias y las calabazas, aunque lejos de cerrarse, su mamá le muestra cómo sus peluches también los “comen”, de tres en tres, dando paso a que él también se anime a probarlos y finalmente terminan por gustarle.

Árboles Diminutos: Cuando salen de picnic, JJ y su amigo Cody imaginan que juegan con dinosaurios, por lo que los brócolis y las coliflores pasan a ser “árboles diminutos” que los dinosaurios deben de comer, dándole más dinámica a la hora de ingerir este tipo de vegetales.

Cuando salen de picnic, JJ y su amigo Cody imaginan que juegan con dinosaurios, por lo que los brócolis y las coliflores pasan a ser “árboles diminutos” que los dinosaurios deben de comer, dándole más dinámica a la hora de ingerir este tipo de vegetales. Comida Sana: En esta pequeña aventura se tiene como prioridad mostrar a los niños lo cuáles son los alimentos nutritivos, donde además explican que si bien, las galletas y dulces pueden ser muy deliciosos, no hay que comer muchos de estos, ya que otros alimentos como el brócoli, zanahorias o frutas son necesarias para tener energías.