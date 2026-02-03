Chismes de Famosos Internacionales

-
De Gabriela Berlingeri a Kendall Jenner: estas son TODAS las parejas que ha tenido Bad Bunny
En medio de rumores de compromiso entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, hacemos un repaso por el historial amoroso del artista: estas han sido TODAS sus parejas.
-
Bad Bunny habría pedido matrimonio en secreto a su exnovia
Fuertes rumores señalan que el cantante puertorriqueño llegaría al altar con su exnovia.
-
AL MOMENTO: Muere querida cantante tras ser mordida por una serpiente
Confirman el fallecimiento de una de las promesas de la música tras ser mordida por una serpiente mientras dormía.
-
Avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica impide a estrella de Grey’s Anatomy asistir a premiaciones y participar en nuevas producciones
El actor habló abiertamente sobre cómo el diagnóstico de ELA ha transformado las funciones de su cuerpo.
