La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) destaca entre las aves acuáticas por su apariencia singular y su adaptación a los humedales. Este pato, que estuvo amenazado, tiene un pico azul brillante. Mientras que en Etiopía descubrieron una nueva especie de serpiente que se alimenta de huevos en las montañas.

Esta especie, presente en regiones de Europa, el norte de África y Asia, tuvo una reducción de sus poblaciones durante el siglo XX. En España, los programas de protección permitieron recuperar parte de los ejemplares, aunque la pérdida de ambientes naturales y la expansión de otra especie invasora todavía complican su supervivencia.

El pato amenazado que tiene un pico azul brillante: por qué su aspecto esconde una historia exuberante|SEO/BirdLife

¿Cómo identificar a este pato?

La malvasía cabeciblanca mide entre 43 y 48 centímetros de longitud, alcanza una envergadura de 62 a 70 centímetros y pesa entre 471 y 865 gramos. Su cuerpo compacto, la cola larga y puntiaguda y las patas situadas en una posición retrasada le permiten desplazarse con destreza bajo el agua.

Los machos adultos presentan un plumaje pardo con tonos rojizos y una zona cefálica predominantemente blanca, con una franja negra en la parte superior. Durante la temporada reproductiva, su robusto apéndice bucal adquiere una tonalidad celeste intensa.

En cambio, las hembras muestran colores pardos y grisáceos, una banda oscura junto al ojo y una coloración gris en esa misma estructura. Estas diferencias facilitan la identificación de ambos sexos en su entorno natural.

¿En peligro de extinción?

La reducción de los humedales y el deterioro de la calidad del agua figuran entre los principales problemas para la supervivencia de la especie. La caza ilegal también ha contribuido a su declive. En España, la situación llegó a ser crítica durante la década de 1970, cuando la población quedó reducida a unos pocos ejemplares en libertad.

Otra amenaza procede de la malvasía canela, una especie originaria de América que se introdujo en Europa. Ambas aves pueden cruzarse y producir descendencia híbrida, lo que pone en riesgo la identidad genética de las poblaciones autóctonas.