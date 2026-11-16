El fútbol argentino, así como el internacional se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Abel Núñez, futbolista que militaba en el FC Ezeiza, esto luego de recibir un balonazo el pasado jueves en pleno partido durante un encuentro contra Deportivo Núñez correspondiente a la quinta división de un torneo de juveniles C de AFA. La noticia sobre la muerte del joven deportista de tan solo 16 años de edad fue confirmada el pasado 15 de noviembre mediante un comunicado oficial.

Abel Núñez: ¿Qué se sabe sobre la muerte del joven de 16 años, tras recibir un balonazo en pleno partido?

De acuerdo con la información que se ha revelado, Abel Núñez fue atendido sobre la cancha luego de recibir el fuerte impacto en la cabeza, recibió las primeras atenciones aunque posteriormente tuvo que ser trasladado a un centro médico, lugar en donde ingresó al quirófano para una operación. El partido se suspendió de inmediato, al igual que el de sexta división que debía disputarse. Ante este hecho, el FC Ezeiza compartió que el futbolista se encontraba atravesando un momento muy difícil por lo que pedía que todos se unieran en oración. Lamentablemente la situación no mejoró y el Club dió la noticia de la muerte de Abel, “La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, fueron las palabras que compartieron.

Por otro lado, Abel Núñez también jugaba en la reserva de Nueva Estrella, en la competición de la AFA. El Club compartió, luego de la muerte del joven, que suspendía toda su jornada deportiva, incluido el encuentro ante Argentinos Juniors además de que brindó todo su apoyo a la familia de Núñez y seres queridos.

¿Quién era Abel Núñez?

Abel Gamarra Núñez, futbolista de 16 años, vivía en Ezeiza y desarrollaba su carrera deportiva entre Juveniles y Futsal en la quinta categoría de FC Ezeiza. Portaba el número 10 en su camiseta y en competencias el 11 con Club Nueva Estrella, en Capital Federal. Lamentablemente murió a causa de un balonazo que impactó su cabeza, durante un partido. De acuerdo con el periodista argentino Cristian Rompani, este golpe pocas veces se ha visto, “Un pelotazo que pocas veces he visto yo con la violencia que impactó. La pelota no tomó altura deseada y la pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado. Uno loa asemeja mucho a los nocauts del boxeo”, fue parte de lo que declaró a un medio.