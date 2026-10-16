OFICIAL: Azteca 7 transmitirá GRATIS la pelea de box entre Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs. Rubén Lezama, fecha y hora para verlo

Mañana sábado 17 de octubre del 2026, Ángel “Camaleón” Ayala y Rubén Lezama se enfrentarán en una pelea a 10 rounds, que promete llevar al límite a los boxeadores. Y si te preguntas a qué hora ver el encuentro y por dónde, recuerda que puedes seguir totalmente gratis la pelea de box por la transmisión abierta, GRATIS y en directo por Azteca 7.

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¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la pelea de box entre Ángel “Camaleón” Ayala y Rubén Lezama totalmente por Azteca 7?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial, el encuentro entre el mexicano Ángel “Camaleón” Ayala y el venezolano Rubén Lezama se transmitirá el próximo sábado 17 de octubre en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será transmitido en directo por la señal de televisión abierta de Azteca 7 y por sus señales digitales correspondientes.

Este encuentro marca el regreso a la lona del "Camaleón" Ayala, quien actualmente es el campeón de peso mosca de la FIB. No obstante, el mexicano subió 115 libras (peso supermosca) para poder cumplir con este combate pactado que se llevará a cabo en Toluca, Estado de México. Con esta pelea, el boxeador buscará consolidar su posición.

¿Quién es el boxeador mexicano Ángel “Camaleón” Ayala y cuál es su récord dentro del boxeo?

Actualmente, con 26 años, Ángel “Camaleón” Ayala es un boxeador originario de Texcoco, México, quien ha sido reconocido por convertirse en campeón mundial de peso mosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), tras noquear al boxeador Dave Apolnario en 2024.

Dentro de su trayectoria profesional, el boxeador mexicano cuenta con un récord profesional de 20 victorias, de las cuales 9 han sido por nocaut, y una derrota, la cual ocurrió en Japón frente a Masamichi Yabuki en 2025. En la actualidad, el mexicano compite dentro de la división supermosca buscando coronarse de nuevo frente a Rubén Lezama.