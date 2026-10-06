México vs Chile: Link libre para ver EN VIVO y GRATIS partido amistoso de la fecha FIFA de octubre 2026 por Azteca 7

Este martes 6 de octubre la Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Chile en el último partido de la Fecha FIFA y el cual corresponde a su gira por Estados Unidos. El encuentro entre ambas selecciones se disputará en Los Ángeles Memorial Coliseum. Este nuevo encuentro representa una nueva prueba para el equipo dirigido por Rafael Márquez, quien desde su debut al frente del equipo mexicano solo ha conseguido dos empates y una derrota.

El partido de este día está programado para dar el silbatazo inicial a las 8:30 pm tiempo del centro de México y los aficionados podrán seguirlo por la programación abierta de Azteca 7, así como sus plataformas digitales.

¿Dónde ver México vs Chile EN VIVO y GRATIS?

Como te lo mencionamos anteriormente, los aficionados que quieran ver el encuentro de la Selección Mexicana contra la Chilena podrán seguirla mediante la programación abierta de Azteca 7 la cual dará inicio a las 8:20 pm esto con el objetivo de conocer antes el análisis y comentarios de nuestros mejores analistas.

Asimismo, los seguidores del cuadro azteca que no tengan la oportunidad de seguir el partido a través de una televisión podrán hacerlo de manera GRATUITA y FÁCIL mediante el sitio oficial de Azteca 7, solo necesitas ingresar al portal y buscar el botón rojo que dice EN VIVO, otra forma más sencilla es dando CLICK AQUÍ.

También existe otro modo de ver el partido a través de tu celular o tablet, solo necesitas descargar la App TV Azteca EN VIVO la cual es totalmente gratuita, no es necesario suscribirte o dar un pago.

¿Cómo se presentará México y qué jugadores podrían jugar?

Rafael Márquez llegará con una escuadra con diferentes cambios luego de anunciarse varias bajas importantes, como la de Gilberto Mora, Hirving Lozano, Luis Romo y Mateo Chávez. Asimismo, la portería podría seguir protegida por el guardameta Raúl “Tala” Rangel, ya que recientemente Máquez expresó que mantiene la confianza en él.

Entre los jugadores que podrían aparecer en el once mexicano se encuentran Raúl Rangel, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Everardo López, Jesús Gallardo, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Orbelín Pineda.