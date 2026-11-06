Este fin de semana estaremos siendo testigos de uno de los partidos de futbol más atractivos de todo el torneo mexicano, pues Tigres (15°) estará recibiendo a Cruz Azul (3°), por lo que te contaremos todos los detalles que debes de saber de este imperdible encuentro que podría terminar por definir el liderato del torneo corto.

En el ocaso del torneo regular, Tigres se estará enfrentando contra Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL en un encuentro que originalmente estaba pactado a las 9:00 pm de este sábado 07 de noviembre, aunque finalmente, se confirmó que esta dará inicio a las 6:50 pm y para buenas noticias, podrás seguirlo por la señal de Azteca 7.

Partido de Tigres vs. Cruz Azul este sábado

En la penúltima Jornada del Apertura 2026 Cruz Azul se estará jugando el liderato visitando a los siempre peligrosos Tigres, quienes matemáticamente no cuentan con posibilidades de calificar a la Liguilla, aunque no por ello significa que será tarea fácil para los celestes.

Aunque por un lado, Cruz Azul lleva un empate y 4 victorias al hilo en sus últimos 5 encuentros, por otro lado Tigres únicamente tiene una victoria en estos mismos, por lo que podríamos tener un nuevo líder este fin de semana siendo que “La Máquina” comparte la misma cantidad de puntos con América y Chivas, aunque ha caído a la tercera posición debido a la diferencia porcentual de goles anotados y recibidos.

¿En dónde ver el partido de Tigres vs. Cruz?

Recuerda que puedes seguir lo mejor de este encuentro a través de Azteca 7 en punto de las 6:50 pm. mediante la señal de televisión, nuestro sitio web oficial o la app de TV Azteca Deportes.

Solo a través de nuestra transmisión podrás tener los mejores análisis y narraciones de nuestro atípico grupo de expertos que llevarán hasta ti de manera gratuita los pormenores de este encuentro.