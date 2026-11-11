Excampeón de UFC es ATACADO por la espalda durante una entrevista en Abu Dabi

Recientemente se dio a conocer en la red los angustiantes momentos de tensión que se vivieron en Abu Dhabi luego de que excampeoón de la UFC, Merab Dvalishvili denunciara haber sido atascado por la espalda mientras se encontraba realizando una entrevista. Estos hechos registran que se involucró el peleador ruso Usman Nurmangomedov y varios acompañantes.

Ilia Topuria, también excampeón de la UFC fue el encargado de difundir la información y junto con ella reaccionó con fuertes críticas hacia los presuntos responsables. De acuerdo con la información difundida el altercado ocurrió durante las actividades promocionales de Real American Freestyle (RAF), evento de lucha que reunirá a diferentes figuras de los deportes de combate en Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué pasó con Merab Dvalishvili durante la entrevista en Abu Dabi?

Primeros reportes indican que Dvalishvili expresó que en el momento de la agresión se encontraba realizando una entrevista en el vestíbulo de un hotel cuando Usman Nurmagomedov y un grupo de personas lo comenzaron a agredir por la espalda al igual que a un amigo que lo acompañaba.

Tras la serie de golpes que recibió sufrió heridas en el rostro y algunas lesiones por lo que tuvo que recurrir a atención médica. También indicó que a pesar de que ya se encontraba en el suelo varios personas continuaron con la agresión.

Por su parte, el material publicado por Topuria muestra cómo Usman se aproxima a Dvalishvili y lo golpea antes de que comience una pelea colectiva. Ante lo ocurrido, Dvalishvili afirmó que se encuentra bien y cuestionó la manera en que ocurrió el enfrentamiento. Hasta el momento de los primeros reportes, ni Usman ni Umar Nurmagomedov habían ofrecido su versión de los hechos.

¿Quién es Merab Dvalishvili y qué rivalidad tiene con los Nurmagomedov?

Merab Dvalishvili es un peleador georgiano de artes marciales mixtas campeón de peso gallo de la UFC. Su rivalidad con la familia Nurmagomedov viene de su enfrentamiento contra Umar, hermano de Usman, en enero de 2025. En aquella ocasión, Dvalishvili defendió su cinturón y consiguió una victoria por decisión unánime en UFC 311. Desde entonces, las diferencias entre ambos equipos han mantenido la tensión.

Además, el georgiano tenía previsto enfrentarse al brasileño Marlon Moraes este sábado 14 de noviembre, durante RAF Abu Dabi. Sin embargo, después de la agresión denunciada, todavía queda por conocer si las lesiones afectarán su participación.