El partido entre Tigres y América de la jornada 17 de Apertura 2026, se llevará a cabo por la tarde de hoy 21 de noviembre en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Recuerda que podrás seguir en DIRECTO y totalmente GRATIS el encuentro tanto por la señal abierta de TV Azteca como por la señal digital y seguir lo más importante del deporte más visto en el mundo por todas las redes sociales de Azteca 7.

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¿Dónde ver Tigres vs. América EN VIVO y GRATIS?

Recuerda que podrás seguir el partido entre Tigres y América a través de la señal abierta y digital de Azteca 7, así como por medio de streaming a través de la App en VIVO o dando CLIC AQUÍ.

Puedes seguir la transmisión en estas plataformas oficiales:

Aplicación: App en VIVO

Sitio web: Azteca 7

Televisión abierta: Azteca 7.

Toma en cuenta que el partido está programado para comenzar en punto de las 9 de la noche, por lo que la transmisión comenzará a las 20:50 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial. No obstante, es fundamental que te mantengas al tanto de las noticias sobre el encuentro, así como de las transmisiones.

¿Cómo llegan las escuadras al partido de esta noche?

Por un lado, Tigres llega en medio de un momento complicado al estar en el puesto 15 de la tabla general con solo 15 puntos. Mientras que América llega como segundo de la clasificación con 30 puntos.

¿A qué hora es el partido Tigres vs. América y en dónde?

Recuerda que el partido de la jornada 17 del Apertura 2026 se disputará dentro del Estadio Universitario en Nuevo León.