NO te pierdas el partido de México vs. Estados Unidos a través del siguiente link para verlo GRATIS y EN VIVO por TV Azteca

Este sábado 03 de octubre la Selección Nacional de México estará disputando su tercer partido de esta fecha FIFA, en donde los dirigidos por el mítico Rafa Márquez se enfrentarán a Estados Unidos en un proceso donde ambas escuadras se encuentran en un momento de transición generacional.

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El llamado “Clásico de la CONCACAF” se podrá seguir a través de la señal de TV Azteca, donde nuestros imperdibles comentaristas, analistas y figuras llevarán lo mejor de este partido en donde el conjunto nacional estará buscando su primera victoria en esta nueva etapa.

¿Cómo ver el partido de futbol de México vs. Estados Unidos en línea gratis?

Si no podrás seguir desde una televisión el partido de Estados Unidos vs. México de este sábado, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás verlo dando clic en en este enlace, mismo que llevará hasta donde estés este partido completamente gratis y en vivo, el cuál se espera que sea uno de los más importantes de esta temporada para la Selección Nacional.

¿Será que Gil Morita y compañía logran vencer al conjunto de “las barras y las estrellas”?, no te pierdas ningún detalle de este electrizante encuentro en el que dos de las selecciones más acérrimas estarán dejándolo todo, pues aunque sea un juego amistoso, el calor y el ritmo no bajan.

¿A qué hora es el partido de México vs. Estados Unidos hoy?

La transmisión de este partido se estará llevando a cabo a las 7:50 (hora del centro de México) pm por el link que te compartimos, por lo que así podrás tener toda la previa de lo que nos espera en el State Farm Stadium de Arizona, lugar donde se espera un ambiente inmejorable, pues aunque nuestra Selección se encuentra en condición de visitante, se espera que la entrada sea muy pareja e incluso un poco superior por la fanaticada azteca.