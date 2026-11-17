Es oficial, la Selección Mexicana se enfrentará contra Jamaica en punto de las 20:20 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México en Monterrey, Nuevo León. La escuadra dirigida por Rafael Márquez buscará remontar luego de no haber obtenido el triunfo en el marcador en su pasado partido contra la Selección de Jamaica el 14 de noviembre, mismo que se jugó en el National Stadium, el cual también es conocido como Estadio Nacional o Independence Park.

México vs. Jamaica: Fecha EXACTA de inicio del partido para ver gratis y online con Azteca 7

El partido donde se medirán las escuadras México vs. Jamaica; ambas dirigidas por Rafael Márquez y Rudolph Speid respectivamente se llevará a cabo este martes 17 de noviembre. El encuentro sucederá en la cancha del Estadio BBVA, también conocido como “El Gigante de Acero”, el cual está ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey. A diferencia del último encuentro de ambos equipos, esta vez México cuenta con la ventaja de la localía. En esta ocasión México deberá ganar, por el menos un punto en el marcador para avanzar a la Final Four de la Concacaf Nations League.

México vs. Jamaica: LINK para ver gratis y online el partido por Azteca 7

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