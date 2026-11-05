Este jueves 05 de noviembre se dió a conocer la lamentable noticia de que el expiloto australiano Alan Jones ha fallecido a los 80 años de edad, mismo que destacó por ser campeón de la Fórmula 1 en 1980, año en el que se proclamó campeón del mundo con el equipo Williams, este paso marcó un paso muy importante en su carrera ya que fue el primer piloto en lograr ese triunfo con la escudería británica. La noticia de su muerte fue confirmada mediante un comunicado emitido por parte de su familia.

¿De qué murió Alan Jones, excampeón de la Fórmula 1?

De acuerdo con la información compartida a través del comunicado que compartió Amanda Butler-Davis, esposa del expiloto, la muerte del excampeón mundial de la Fórmula 1 se ocasionó debido a una corta enfermedad contra la que luchó en sus últimas semanas de vida. No se detalló qué tipo de enfermedad era ni qué reacciones generaba en Alan, sin embargo la noticia ha causado gran conmoción ya que la noticia llega pocos días después de que Jones celebrara su cumpleaños número 80.

A pesar de que no hubo más detalles del antecedente médico del piloto, su esposa hizo énfasis en el impacto que tuvo la carrera de Jones. “Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino”, fueron algunas de las palabras que pronunció. Por su parte la Fórmula 1 compartió a través de sus redes sociales un mensaje para honrar y despedir al excampeón mundial en donde Stefano Domenicali, Presidente y CEO de la Fórmula 1, mencionó que Alan Jones siempre tendrá un lugar en la historia de la Fórmula 1 debido a los logros que obtuvo, sin embargo además de esto enfatizó que Jones “Fue un competidor formidable, un líder nato y un ícono que inspiró a generaciones de aficionados”.

¿Quién era Alan Jones?

Alan Jones nació en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, hijo del piloto Stan Jones. En 1970 comenzó a construir una carrera sólida en el automovilismo luego de que compitiera en la Fórmula 3 británica. Fue fichado por la escudería Williams, con la que logró ganar cinco grandes premios (Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos), hecho que lo llevó a convertirse en el segundo campeón mundial de su país, esto después de Jack Brabham.

Por otro lado, a lo largo de su trayectoria, compitió en 117 Grandes Premios entre 1975 y 1986 y acumuló un total de 12 victorias y 24 podios. También estuvo en equipos como Hesketh, Surtees y Shadow.