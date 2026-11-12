OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la pelea de box de Camila Zamorano vs. Brenda Balderas, fecha y hora para verlo

Este fin de semana el boxeo mexicano femenil promete un encuentro lleno de emociones y mucha intensidad, pues se llevará a cabo un combate importante entre Camila “La Magnífica” Zamorano y Brenda “La Hormiguita” Balderas en una pelea por el campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este duelo forma parte de las actividades de la Convención 64 del organismo y podrá disfrutarse a través de la transmisión de Box Azteca.

Si no quieres perderte este combate donde se defenderá un cinturón, sigue la transmisión de Azteca 7 este sábado 14 de noviembre de 2026. Las peleadoras subirán al ring desde la Arena GNP de Acapulco, Guerrero.

¿Cuándo y a qué hora ver la pelea de Camila Zamorano vs. Brenda Balderas por Azteca 7?

El enfrentamiento entre las dos boxeadoras mexicanas está programado para seguirse por la señal de televisión abierta de Azteca 7 durante las noches de Box Azteca que da inicio a las 11:00 de la noche.

Sin embargo, si no cuentas con un televisor para seguir el combate toma nota que también podrás disfrutarlo a través de un móvil solo necesitas contar con una excelente conexión a internet y visitar el sitio web de Azteca 7 y ubicar el botón rojo que dice EN VIVO. Otra forma de seguir la pelea de una manera sencilla y rápida es solo DANDO CLICK AQUÍ.

¿Quiénes son Camila Zamorano?

Camila Anae Rodríguez Encinas, conocida como Camila “La Magnífica” Zamorano, es una boxeadora originaria de Hermosillo, Sonora. Con apenas 18 años consiguió convertirse en la campeona mundial más joven del boxeo profesional, al conquistar un título a los 17 años.

Actualmente es campeona mundial de peso átomo del CMB, también cuenta con un récord invicto de 15 victorias, una de ellas por nocaut.

¿Quién es Brenda Balderas?

Por su parte, Brenda “La Hormiguita” Balderas es una pugilista mexicana que tendrá la oportunidad de disputar el campeonato mundial frente a una de las jóvenes promesas del boxeo nacional. Su récord profesional es de nueve victorias, nueve derrotas y dos empates, con cuatro triunfos por nocaut.