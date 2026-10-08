Azteca 7 transmitirá el Tigres vs. Toluca, partido de la Liga BBVA MX y así podrás verlo GRATIS

Es oficial, Tigres y “Los Diablos Rojos” tendrán un compromiso en la cancha que tiene a todos emocionados ya que luego de la Fecha FIFA, la afición vuelve a ver a dos equipos mexicanos en la Jornada 11 de la Apertura 2026 de la Liga MX. Este partido podrás verlo a través de Azteca 7 por lo que a continuación te damos todos los detalles.

Tigres vs. Toluca: ¿Cómo ver el partido de la Liga BBVA MX GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?

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Tigres vs. Toluca: Fecha y hora EXACTA para ver el partido de la Liga MX por Azteca 7

El encuentro entre los Felinos y Los Diablos Rojos se jugará este próximo viernes 09 de octubre en punto de las 21: 00 horas, tiempo del centro de la ciudad de México. El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Universitario El Volcán, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ambas escuadras buscarán acumular más puntos frente a su rival.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

Tigres, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, llega a este encuentro con 10 puntos luego de enfrentar 10 partidos. A lo largo de estas jornadas ha acumulado dos victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y se encuentra en la posición 15. Por su parte, la escuadra dirigida por Antonio "Turco" Mohamed, Toluca, llega a este compromiso con 20 puntos, 6 triunfos, dos empates y dos derrotas. Actualmente se encuentra en el primer lugar de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

