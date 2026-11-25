De última hora se confirmó que TV Azteca, por la señal de Azteca 7, transmitirá el partido de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Donde América enfrentara a Monterrey, este miércoles 25 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio BBVA. Además, podrás seguir la transmisión en directo del partido por nuestras señales digitales oficiales, App en Vivo y todas nuestras redes sociales.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Monterrey vs. América?

De acuerdo con el calendario oficial, los Rayados recibirán al Club América este 25 de noviembre en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se llevará a cabo dentro del estadio Guadalupe, Nuevo León, y podrás seguir el partido dando clic aquí.

¿Dónde ver EN VIVO el Monterrey vs. América?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Azteca 7 por medio de la señal abierta de TV Azteca o digital por medio del sitio web dando clic aquí, o por medio de la App en Vivo.

Pasos para ver en VIVO el partido entre Monterrey vs. América desde tu celular o dispositivo móvil.

Para comenzar, debes buscar en tu tienda virtual de Google Play o App Store la App en vivo oficial de TV Azteca.

Busca el apartado de la señal en directo de Azteca 7.

Espera que comience la transmisión en directo del partido y recuerda contar con una conexión segura de televisión.

América vs Monterrey: ¿Como llegan al partido de hoy?

América llega a los cuartos de final del Apertura 2026 después de terminar en el tercer lugar de la clasificación, con 30 puntos. Por su parte, Monterrey consiguió el sexto puesto con 27 puntos.