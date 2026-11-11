El deporte internacional se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los futbolistas más queridos jovenes, hablamos de Wanis Honsor, deportista francés de 22 años quién perdió la vida durante un entrenamiento con su club; el Saint-Denis FC. De acuerdo con la información que se ha compartido el joven se descompensó mientras realizaba una práctica, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

Wanis Honsor: ¿De qué murió el futbolista francés de 22 años de edad?

La causa de muerte del futbolista fue un paro cardíaco. Los hechos se produjeron en el campo de fútbol jamaicano de Saint-Denis. Luego de la muerte del joven, el El Saint-Denis FC compartió un mensaje conmovedor para despedir al jugador de balompié.

“El Saint-Denis FC les expresa sus más sinceras condolencias y les ofrece todo su apoyo durante este difícil momento. Descansa en paz, Wanis”, fueron algunas de las palabras que compartieron además de que expresaron que él siempre estaría en sus corazones y pensamientos.

Por otro lado, el presidente del FC Flers, David Lottin, también compartió un mensaje luego de la pérdida del joven: “Es una tragedia que no debería ocurrir. Perder la vida en un campo de fútbol a los 22 años, durante un entrenamiento o un partido”, fueron algunas de sus palabras además de que aseguró que Wanis Honsor se encontraba en la flor de la vida, por lo que es una tragedia.

¿Quién era Wanis Honsor?

Wanis Honsor fue un destacado futbolista francés que lamentablemente perdió la vida a los 22 años de edad a causa de un paro cardíaco. El joven que perteneció al Saint-Denis FC aunque estuvo en el FC Flers unos meses, desde julio de 2025 hasta enero de 2026. De acuerdo con David Lottin, presidente del club, Wanis pidió irse durante las vacaciones de diciembre, algo que él consideraba como una pérdida ya que el joven era muy talentoso “Tenía un proyecto profesional para él y su pareja. Así que accedimos a que se marchara durante las vacaciones de Navidad”, fue parte de lo que expresó el presidente.

El fallecimiento de Wanis Honsor representa una difícil y dolorosa pérdida en el deporte, sin embargo su legado vivirá para siempre a través de todo el talento que dejó sobre la cancha y en los clubes de los que fue parte y en donde compartió su pasión por el fútbol.