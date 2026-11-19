Patrick Stewart fue un reconocido actor británico que participó en Star Trek y X-Men, quien lamentablemente falleció el 28 de octubre del 2026, dejando una amplia trayectoria en la actuación. Después de unos meses, se ha dado a conocer la causa de muerte del artista, el medio TMZ detalla que fue por Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Además se detalla que en el certificado de defunción de Stewart, indica que tuvo un paro cardiopulmonar, información que fue dada a conocer por el forense del condado de Los Ángeles hoy, jueves 19 de noviembre, así lo menciona TMZ.

¿Cómo empieza la demencia de Lewy?

El portal de Alzheimers.gov, detalla que “la demencia con cuerpos de Lewy” es un trastorno cerebral, por lo que genera alteraciones en el movimiento y conducta, además uno de los principales síntomas es cuando hay alucinaciones visuales, viendo cosas que en realidad no están.

Usualmente, suele aparecer en personas mayores a los 50 años, presentando cambios en el pensamiento o movimiento, los cuales suelen ser sutiles y graduales, así que con el paso del tiempo comienzan a empeorar.

La noticia sobre la muerte del actor de X-Men y Star Trek, fue dada a conocer en redes sociales, anunciando que Patrick Stewart siempre estuvo acompañado de su familia y que fue después de una corta batalla contra el Alzheimer y la demencia.

¿Cuál fue la última película en la que actuó Patrick Stewart?

Antes de su fallecimiento, Patrick Stewart, tuvo la oportunidad de salir en la última película de Avengers: Doomsday, cinta que en México apenas se estrenará el 17 de diciembre del 2026.

En la nueva película del universo de Marvel, el actor nuevamente regresa con su interpretación del Profesor Charles Xavier, personajes que ha interpretado en varias películas de X-Men desde el 2000.