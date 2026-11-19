Este jueves 19 de noviembre Bruno Mars reveló que atraviesa un momento difícil tras confirmar el fallecimiento de su padre Peter “Pedrito” Hernández. El cantante dio a conocer la lamentable noticia mediante sus redes sociales. La publicación que muestra una serie de fotografías fue acompañada con un emotivo mensaje de despedida con el que expresó su amor hacia él.

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“En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí“, expresó en su cuenta de Instagram.

En la publicación el intérprete de “When I Was Your Man” también recordó el vínculo que mantenía con su papá y agradeció las enseñanzas que recibió de él, especialmente las que estuvieron relacionadas con la música, una pasión que nació desde su infancia y finalmente se convirtió en su profesión.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre una última vez. Si alguna vez me has oído hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí”.

La despedida también estuvo acompañada de un recuerdo hacia su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013 a los 55 años, después de sufrir un aneurisma cerebra. De esta manera, Bruno hizo referencia a las dos personas que fueron fundamentales en su formación personal y artística.

¿De qué murió el papá de Bruno Mars?

Tras darse a conocer la muerte de Peter Hernández padre del cantante varios seguidores y colegas han dejado varias muestras de afecto y solidaridad hacia él debido al duro momento que atraviesa. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento.

De acuerdo con medios la muerte de Hernández se habría registrado el pasado 10 de noviembre, aunque fue hasta nueve días después cuando Bruno Mars decidió compartir públicamente la noticia. En su mensaje, Bruno tampoco ofreció detalles médicos. Sin embargo, reveló que tuvo la oportunidad de abrazar a su padre por última vez.

¿Quién era Peter Hernández y cómo influyó en la carrera de Bruno Mars?

Peter “Pedrito” Hernández fue músico, percusionista latino, cantante y director de agrupación, desde pequeño estuvo rodeado de diferentes expresiones musicales, entre ellas los ritmos latinos y el doo-wop, género que posteriormente formaría parte de su identidad artística. Tras posicionarse en el mundo musical fue conocido como “Dr. Doo-Wop”.

Asimismo, dejó Nueva York para mudarse a Hawái, donde desarrolló buena parte de su trayectoria musical y formó la agrupación Peter Hernandez and the Love Notes, con la que realizaba presentaciones en distintos escenarios.

Tras una carrera de éxitos, su influencia también llegó hasta la música que Bruno desarrolló durante su carrera profesional ya que el cantante ha reconocido que su padre le enseñó a tocar instrumentos de percusión, especialmente los bongós. Incluso, el nombre del álbum debut de Bruno Mars, Doo-Wops & Hooligans, publicado en 2010, hace referencia a uno de los géneros musicales que su padre tanto disfrutaba.

Peter también estuvo presente en momentos importantes de la trayectoria pública de su hijo. En agosto de 2013, ambos asistieron a los MTV Video Music Awards.