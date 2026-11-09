Lamentablemente, parece que Bruce Willis ha presentado un fuerte deterioro en su estado de salud. La información fue compartida por el medio Page Six, en la que detalla que una fuente cercana al actor aseguró que ha empeorado, por lo que parece que vive inmerso en su propio mundo, además de que parece un bebé, como si fuera la primera vez que lo descubre.

Situación que se ha encargado de preocupar a sus fans, considerando que el actor en el 2022 dio el anuncio de su retiro del cine, para que en el 2023 se diera a conocer que padecía de demencia frontotemporal. Sin embargo, es importante aclarar que la nueva información sobre el actor, hasta el momento no se ha confirmado por la familia Willis o por el representante del actor.

¿Por qué se enfermó Bruce Willis?

La demencia frontotemporal es un padecimiento que es causada por el daño de lóbulos frontales y temporales en el cerebro, por lo que genera cambios importantes en el pensamiento y conducta, provocando dificultades al comunicarse y para caminar, así lo menciona el portal de Alzheimers.gov. La esposa de Bruce Willis se ha encargado de explicar que el padecimiento ha afectado en el habla del actor, un estado de salud que para ella ha sido un desafío total en su vida.

Desde el portal de Mayo Clinic, se menciona que se desconoce lo que provoca el padecimiento, pero se menciona que en algunos casos suele ser por la presencia de proteínas como tau o TDP-43, las que se encargan de generar daños.

¿Cuál fue la última publicación de Emma Heming sobre Bruce Willis?

Emma Heming es la esposa actual de Bruce Willis, quien se ha encargado de subir varias fotos del actor y sobre su estado de salud. Una de sus publicaciones más recientes de Instagram, fue el 1 de octubre, en la que subió una imagen del artista, junto a un mensaje por la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal.

Sin embargo, es la última publicación que se ha hecho del tema, por lo que debemos esperar a que próximamente se de a conocer más detalles sobre su estado de salud.