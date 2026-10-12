MUERDE a sobrecargo y es ARRESTADA: actriz de ‘Legalmente Rubia’ enfrenta cargos por terribles actos en pleno vuelo comercial

En las últimas horas se ha viralizado el nombre de Selma Blair, actriz reconocida de Hollywood quien partició en la película “Legalmente Rubia”, ya que se vió involucrada en un escándalo luego de que en un vuelo comercial fuera arrestada después de presuntamente agredir a integrantes de la tripulación e intentar abrir la puerta del avión mientras estaba en el aire.

De acuerdo con reportes difundidos, el hecho ocurrió durante un vuelo de Delta que se dirigía al aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, durante este trayecto Blair habría atacado a dos sobrecargos las cuales resultaron con algunas lesiones fisicas.

¿Qué pasó con Selma Blair durante el vuelo?

Según la información difundida, la actriz que dio vida a Vivian Kensington en Legalmente Rubia, intentó abrir la puerta del avión cuando estaba en pleno vuelo ante estos hechos, integrantes de la tripulación intervinieron para evitar un accidente. Sin embargo, la actriz comenzó a golpear a uno de ellos y después soltó una mordida contra otra persona encargada.

Una vez que aterrizó el avión la actriz fue detenida y trasladada a un hospital para su atención médica. Mientras las autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informaron que dos miembros de la tripulación reportaron lesiones y que uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital. Además, el audio de las comunicaciones de emergencia que se difundió señaló que la persona con la mordida presentó sangrado en la nariz.

Ante este percance el FBI investiga lo sucedido. Debido a que el caso se encuentra bajo investigación, hasta el momento no se han dado detalles sobre si Blair enfrentará cargos y cuáles serían.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz y qué dijo su representante?

Después de que se conociera el incidente, un representante de Selma Blair declaró a TMZ que la actriz había experimentado una emergencia médica que habría provocado esta actitud. También aseguró que recibió atención médica inmediata después de aterrizar y que se encontraba estable. Por ahora, no se han divulgado públicamente todos los detalles sobre la emergencia médica ni se ha establecido de manera definitiva qué originó el comportamiento.

El reciente caso retoma a un episodio que vivió hace 10 años, en 2016 Blair tuvo otra crisis durante un vuelo procedente de Cancún, México, con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, de igual forma debido a su comportamiento fue trasladada a un hospital. En aquella ocasión, la actriz reconoció posteriormente que había mezclado alcohol con medicamentos y ofreció disculpas por su comportamiento.