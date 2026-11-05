En las últimas horas, el comediante y exesposo de Katy Perry, Russell Brand, fue declarado culpable de un cargo de violación, además de tres cargos relacionados con agresión sexual, por un tribunal en Londres. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, el jurado absolvió al actor de dos cargos más de violación y de un supuesto intento de agresión indecente. No obstante, es importante destacar que aún no se ha declarado la sentencia y será hasta el próximo lunes cuando se tenga un veredicto.

Russell Brand tras ser señalado de abuso sexual

Es fundamental destacar que el comediante Russell Brand fue declarado culpable en noviembre de 2026 de tres cargos de agresión sexual y un cargo de violación, de un total de siete acusaciones presentadas por al menos 6 mujeres ante un tribunal en Londres. De acuerdo con lo que se ha declarado, los hechos ocurrieron entre 1999 y 2009, periodo en el que las mujeres no se conocían entre sí y acudieron a la policía tras la emisión del documental de investigación lanzado en 2023.

Tras lo ocurrido ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Brand quedó bajo custodia a la espera de que se dicte su sentencia tras ser acusado de:

3 cargos de violación

3 cargos de agresión sexual

1 cargo de agresión indecente / atentado al pudor

Veredicto del tribunal

Hallado culpable de un cargo de violación (ocurrido en 2009).

Hallado culpable de tres cargos de agresión sexual (incluyendo incidentes en 2004 y 2009).

¿Quién es Russell Brand?

El actor, comediante y presentador de televisión británico de 51 años, Russell Brand, inició su carrera en el Reino Unido como comediante de monólogos en su juventud, para después ganar gran popularidad en televisión y radio trabajando con figuras como MTV UK, Channel 4 y la BBC. No obstante, su salto a la fama se dio en el año 200 por su participación en producciones como: ¿Cómo sobrevivir a mi ex? (Forgetting Sarah Marshall, 2008), Misión Rockstar (Get Him to the Greek, 2010) o Arturo, El Millonario Seductor (2011).