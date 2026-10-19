Guillermo del Toro explota ante una de las crisis actuales que se viven en México: “Es absolutamente insostenible”

Recientemente, el cineasta mexicano Guillermo de Toro, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia fue cuestionado sobre la reciente crisis que se vive en el estado de Guadalajara, en México, respecto a agua sucia y represiones, esto según lo refirió un periodista durante la conferencia de prensa. Ante esto el director de cine mencionó que tales hechos eran insostenibles e indescifrables así como aterradores ya que expresó que las cosas básicas no deberían ser motivo de manifestación. “Estoy con ellos al cien por ciento”, fueron algunas de las palabras que Del Toro expresó ya que mencionó que la situación es “un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano de mínima conciencia social”.

Guillermo del Toro ROMPE en llanto durante Festival Internacional de Cine de Morelia

El cineasta tapatío, Guillermo del Toro, durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia tomó unos momentos de ,la conferencia de prensa para reflexionar sobre la situación actual que se vive en el mundo respecto a crisis éticas y sociales. “El lugar donde nos encontramos como especie, como situación social, es absolutamente, rebasa la posibilidad de entenderlo en aquel entonces. Pero la tristeza, la desesperación de entonces, la reconozco ahorita", fueron algunas de las palabras que el director de películas como El laberinto del fauno, El callejón de las almas perdidas, Frankenstein, La cumbre escarlata, entre otras, mencionó.

Durante el FICM el director conmemoró 20 años de una de sus grandes cintas; El laberinto del fauno, película que estrenó en 2006. Por otro lado, recibió la Medalla Filmoteca UNAM y compartió algunos detalles sobre su película El gigante enterrado, la cuál es un stop motion, misma que describió como "fascinantemente difícil".

A mi memito Guillermo del Toro le ganó el sentimiento en Morelia y nos hizo llorar a todos con él 🥹 #FICM @FICM @RealGDT https://t.co/B6vj2Y2H5p — Luis Angel (@charcosombrio) October 18, 2026

¿Quién es Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro es un destacado director de cine, guionista, productor y escritor mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, en México. Sus obras se caracterizan por mezclar fantasía, terror, toques óticos con figuras mostruosas. A lo largo de su carrera ha recibido Premios Oscar como Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, y Mejor Película de Animación por Pinocho. Dentro de su filmografía destacan algunos proyectos como los siguientes:

Cronos (1993)