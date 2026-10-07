Miembro fundador de Los Fabulosos Cadillacs compra territorio en La Luna y podría volverse MILLONARIO

Luciano José Giugno, mejor conocido como “El Tirri”, quién fue uno de los miembros fundadores de “Los Fabulosos Cadillacs”, la exitosa banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires, recientemente reveló en una entrevista que adquirió 4 acres en La Luna, algo completamente insolito para muchos. Sin embargo, esta compra no es reciente ya que la realizó en el año 2012 . “Me acuerdo que le pedí la tarjeta de crédito a Marcelo porque yo no tenía plata y compré todos los acres con la de él. No recuerdo si le devolví el dinero”, fueron algunas de sus palabras en dicha entrevista.

¿Cuánto dinero le costó a Luciano José Giugno adquirir acres en La Luna?

Hasta el momento se desconoce la cifra económica por la que el músico adquirió dichos acres ya que en palabras del argentino “no recuerda el precio”. Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención es que ha pensado en vender esos terrenos, “Yo quiero venderlo, ¿para qué quiero 40 manzanas? Con una sola me alcanza”, también mencionó que hoy en día figuras como Elon Musk y Bezos pelean por ir a la Luna mientras que él cuenta con esas propiedades, algo que le parece una completa “locura”.

Uno de los aspectos que Luciano mencionó fue que La NASA anunció la construcción de viviendas en el año 2040, algo que podría elevar, en cuestión monetaria, la inversión que hizo, si bien se desconoce la cantidad exacta, esta podría ser exuberante.

Sobre la venta de los acres, Luciano mencionó que tiene que ir a Lunar Embassy, lugar ubicado en Las Vegas en donde le entregarán un mapa y pasaporte lunar en donde marcarán estampas para que él sepa cómo puede lotear y vender, en caso de querer.

¿Quién es Luciano José Giugno “El Tirri”?

Luciano José Giugno, mejor conocido como “El Tirri”, es un famoso músico, percusionista, empresario y compositor argentino, quién formó parte de Los Fabulosos Cadillcs hasta el año 2009. Fue coautor de reconocidos éxitos como «Mi novia se cayó en un pozo ciego», «Belcha» y «Te tiraré del altar». Actualmente su nombre se ha viralizado luego de que se supiera que adquirió acres en La Luna.

