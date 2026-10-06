Muere famoso actor de telenovelas a los 59 años de edad a causa de DEVASTADORA enfermedad

El medio artístico y de la televisión se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Mark Mortimer, actor estadounidense, a los 56 años de edad. La destacada celebridad perdió la batalla contra una difícil enfermedad. El actor fue conocido por haber hecho su debut en la telenovela "Another World" de1996, proyecto en el que dió vida al personaje de Nick Hudson, esto luego de que figuras como Justin Chambers y Kevin McClatchy también lo interpretaran. Su muerte ha conmovido a diversos amigos, familiares y por su ouesto, fans que siguieron su carrera de cerca.

¿De qué murió Mark Mortimer?

Lamentablemente Mark Mortimer perdió la vida a causa de cáncer, una enfermedad que le diagnosticaron en 2024.

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