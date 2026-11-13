Muere a los 43 años actor infantil que compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger en “Un detective en el kínder”

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a confirmarse la muerte de Christian Cousins, actor que alcanzó popularidad durante su infancia por participar en la película, “Un detective en el kinder” Junto a Arnold Schwarzenegger. De acuerdo con información difundida a través de redes sociales por familiares, falleció a los 43 años de edad.

¿De qué murió Christian Cousins?

La muerte de Christian Cousins fue comunicada por su hermano Jonas Roeser mediante una publicación en Instagram, donde compartió algunas palabras para despedirse de él y recordar los momentos que compartieron.

En el mensaje, explicó que el actor había atravesado complicaciones de salud a consecuencia de una enfermedad hepática. Aunque detalló más información sobre el diagnóstico o las circunstancias de su muerte, sus palabras dejaron ver que Christian había pasado por un periodo complicado antes de fallecer.

Asimismo, Roeser recordó que, aunque durante su infancia vivieron en diferentes estados y no tuvieron demasiada convivencia. Sin embargo, pudieron acercarse más cuando llegó a la universidad. En sus palabras también lo describió como una persona apasionada, llena de energía y con muchas historias que contar.

“Es difícil compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido. Christian y su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins, son mis hermanos a través de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington y no llegué a conocerlos hasta que estuve en la universidad. Antes de eso, crecí viéndolos en televisión en Knots Landing y el papel principal de Dominic en Kindergarten Cop con Arnold Schwarzenegger”, escribió Roeser.

¿Quién era Christian Cousins?

Christian Cousins fue un actor estadounidense que comenzó su carrera desde pequeño y consiguió hacerse un lugar en la televisión y el cine desde muy pequeño. Tenía un hermano gemelo, Joseph Cousins, conocido como Joey, con quien compartió varios proyectos.

Uno de sus trabajos más recordados fue “Un detective en el kínder” en 1990 donde también participó Arnold Schwarzenegger. En esta producción interpretó a Dominic Palmieri, personaje que compartió con Roeser.

También participó en series como: Vecinos y amigos, Camino al cielo y Eerie, Indiana, además de películas como Extrañas criaturas 3. Después de algunos años decidió alejarse de la actuación y dejar atrás su etapa frente a las cámaras.