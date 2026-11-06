El mundo digital y la comunidad de viajeros se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de J Jin-woo, el youtuber surcoreano conocido como Jin’s Travel, quien perdió la vida mientras realizaba una travesía por Sudamérica.

De acuerdo con información difundida el pasado miércoles 4 de noviembre el creador de contenido se encontraba realizando un recorrido en su bicicleta por El Alto, Bolivia, cuando fue embestido por un camión de carga ante este incidente un día después una persona cercana al influencer confirmó su muerte a través de su canal de YouTube.

¿De qué murió el youtuber Jo Jin-woo?

Reportes difundidos en medios locales y surcoreanos Jo Jin-woo se desplazaba en su bicicleta cerca de las 9:30 am en El Alto cuando fue impactado por el camión de carga pesada en el lugar acudieron personas que presenciaron el accidente para poder auxiliarlo. Sin embargo, debido a que sufrió de lesiones severamente graves el joven falleció en el lugar.

Asimismo, se ha difundido que después del atropellamiento el conductor responsable del accidente huyó del lugar, pero poco tiempo después fue localizado y detenido por elementos de la policía. Según en sus primeras declaraciones del presunto responsable indicó que no había visto al ciclista. Además, la prueba de alcoholemia practicada al conductor dio negativo.

Hasta el momento, las autoridades bolivianas mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras confirmarse su fallecimiento, sus familiares agradecieron las muestras de cariño y solicitaron respeto durante este difícil momento. También informaron que recibían apoyo de la Embajada de Corea del Sur en Bolivia para realizar los trámites necesarios y trasladar sus restos a su país de origen.

¿Quién era Jo Jin-woo, conocido como Jin’s Travel?

Jo Jin-woo era un creador de contenido surcoreano que se dedicó a viajar en bicicleta por varias partes del mundo mientras compartía sus experiencias en plataformas digitales. Desde 2020 mantenía activo su canal de YouTube, Jin’s Travel, donde acumuló aproximadamente 66 mil suscriptores.

Su proyecto consistía en atravesar diferentes países sobre dos ruedas, mostrando paisajes, caminos, encuentros con otras personas y los retos que enfrentaba durante sus travesías.

Uno de sus recorridos más importantes fue por Europa, donde pedaleó durante 523 días, entre 2022 y 2023, y recorrió aproximadamente 23 mil 200 kilómetros a través de 36 países. También documentó viajes por África y América del Norte.

En su última aventura por Latinoamérica había visitado distintos destinos, entre ellos México y Perú, antes de continuar hacia Bolivia, donde su recorrido terminó de manera inesperada.