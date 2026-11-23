Stevie Wonder protagonizó un momento viral luego de que en su concierto en Chicago, el cual dio el pasado sábado 21 de noviembre, diera una importante declaración luego de que los rumores sobre su supuesta falsa ceguera llegaran hasta los oídos del cantante de “Superstition”.

El originario de Michigan, mientras se encontraba al pie de su piano, aprovechó su tiempo en el micrófono para hablarle a todos aquellos quienes están seguros de que él puede ver, y dijo: “Si ustedes creen que realmente puedo manejar o ver de verdad, entren en un coche conducido por mí y verán al final lo que nos pasa a los dos”, declaración que fue tomada con mucho humor por parte de los asistentes quienes se encontraban disfrutando el concierto de Wonder.

Stevie Wonder responds to rumors about his vision during his Chicago show:



“If you believe I can really drive or really see, get in the car with me and we’ll see what happens to us at the end.” pic.twitter.com/vYBbzL7WCA — Pop Crave (@PopCrave) November 23, 2026

¿Por qué Stevie Wonder quedó ciego?

Stevie Wonder quedó ciego poco tiempo después de haber nacido, nació aproximadamente seis semanas antes de lo que correspondería, y por ello desarrolló lo que se conoce como retinopatía del prematuro, ¿qué sucedió? Al haber nacido antes de tiempo, tuvieron que meterlo a una incubadora en donde el ambiente rico en oxígeno no le favoreció para poder desarrollar de forma adecuada los vasos sanguíneos de sus retinas, lo que lo terminó dejando con ceguera.

Stevie Wonder ya había aclarado rumores sobre su ceguera en el 2024

Durante una minigira en Europa en 2024, Stevie Wonder aprovechó el escenario para tocar el tema de su ceguera que, para muchos, era solamente un hecho que carecía de veracidad.

En medio del concierto, el artista se tomó unos minutos para declarar: “Tengo que decirles a todos que estaba pensando y quería que el mundo supiera esto. Ya saben que ha habido rumores de que veo y todo eso..., pero en serio, saben la verdad, la verdad es que después de mi nacimiento quedé ciego”, declaró el cantante luego de haber provocado algunas risas entre la audiencia, y continúo.

“Para mí, eso fue una bendición, porque me ha permitido ver el. mundo en la mirada de la verdad, ver a la gente en el espíritu de ellos, no en cómo se ven, ni de qué color son, si no de qué color es su espíritu”.

¿Cómo se hizo famoso Stevie Wonder?

Con ya 65 años en la música, Stevie Wonder se ha consagrado como una de las leyendas del soul más importantes de todos los tiempos. A los 13 años obtuvo su primer gran éxito “Fingertips”.

El nacido en Michigan, fue firmado por la disquera Motown a los 11 años, sin que su ceguera y su complicado crecimiento fueran un impedimento para poder lograr todo lo que ha logrado hasta hoy. Después de haber perdido la vista poco después de nacer, exactamente cuando tenía 4 años, sus papás se separaron, y tuvo que vivir con su mamá y una antigua pareja de ella, formando una familia llena de carencias en donde su escape fue, como te lo puedes imaginar, la música, cantando en coros de iglesias y aprendiendo a tocar diversos instrumentos.

Creciento, Wonder armó un dueto con uno de sus amigos y se hicieron llamar Stevie and John, a quienes descubrió nada más y nada menos que el hermano de Ronnie White, fundador de The Miracles y figura clave de la disquera Motown, fue gracias a ellos dos que Stevie pudo audicionar y firmar contrato con esta histórica casa productora.

Sin embargo después de su primer éxito la disquera comenzó a ver complicado replicar lo que ya habían logrado con “Fingertips”, y pensaron incluso en dar por concluido su relación laboral, fue gracias a Sylvia Moy que el cantante pudo quedarse más tiempo y demostrar de lo que estaba hecho, fue junto a ella que escribieron “Uptight” y lograron otro #1, recibiendo sus primeras nominaciones a los Grammy con apenas 17 años.