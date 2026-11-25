Este jueves 25 de noviembre la industria de la moda se enduentra de luto luego de que el diario alemán Bild confirmara la muerte de Vera von Lehndorff, conocida mundialmente como Veruschka, a los 87 años de edad. Su partida representa una perdida muy grande ya que Vera fue la primera supermodelo de los años sesenta, destacó por ser una de las figuras más influyentes de la moda y la fotografía editorial además de que también tuvo participaciones en cine. En muchas de las fotografías que protagonizó se mostraba poderosa, traviesa, salvaje e incluso andrógina y opulentamente femenina. Por otro lado, era capaz de contorsionar sus extremidades y hacer posturas sumamente complejas frente al lente de la cámara.

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