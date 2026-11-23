Esta mañana del lunes 23 de noviembre a través de medios como TMZ y People se confirmó que el complejo del que son dueños Will Smith y Jada Pinkett sufrió de un grave incendio en Los Ángeles. Esta propiedad reportan que vale alrededor de 42 millones de dólares.

De acuerdo a lo reportado por la policía del condado de L.A., se especula que el incendio pudo haber sido accidental, iniciando principalmente en el cobertizo de la casa. Afortunadamente nadie resultó herido.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate.



🎥: Backgrid pic.twitter.com/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

No se ha reportado ninguna declaración oficial por parte de Will Smith ni Jada Pinkett, quienes ya habrían atravesado un incendio en esa misma propiedad en el 2021, en aquel año ambos se encontraban en el complejo cuando un incendio que inició en el sótano los obligó a abandonar su casa.

Tampoco se ha reportado que haya sido pérdida total del inmueble y aunque las imágenes publicadas de TMZ muestran un incendio de niveles preocupantes, habría que esperar a fuentes oficiales que declaren cuánto tendría que re-invertir la pareja para poder reparar los daños provocados.

¿Qué ha pasado con Will Smith y Jada Pinkett Smith?

Will Smith y Jada Pinkett a lo largo de su historia juntos han sido objetivo y protagonistas de historias llenas de escándalos, desde fuertes rumores de una separación definitiva, hasta peleas enfrente de las cámaras que reforzaban la teoría de que el divorcio estaba próximo.

Sin embargo la pareja sigue conviviendo y no han pasado por ningún divorcio, estando ellos casados desde 1997, y si bien en el libro de memorias que publicó Jada declaró que llevaban viviendo separados desde el 2016, medios como People reportan que volvieron a la convivencia diaria desde el 2024.