Dennis Haskins: Revelan la causa de su fallecimiento a los 75 años tras años de secretos

El queiro director Richard Belding en Saved by the Bell, Dennis Haskins, murió el pasado 27 de septiembre a la edad de 75 años en California, Estados Unidos. Esto tras una larga lucha en contra del Parkinson, enfermedad que el actor supuestamente buscaba mantener fuera del foco público.

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¿Qué se sabe sobre la causa de muerte del actor Dennis Haskins?

El querido director de Salvados por la Campana habría fallecido a causa del Parkinson, esto de acuerdo con el certificado oficial de defunción emitido en Los Ángeles, California, y descubierto por MTZ. De acuerdo con el informe oficial, el actor padecía, además de depresión, hipertensión y síndrome de intestino irritable, lo que lo llevó a pasar sus últimos años dentro de una residencia asistida en Burbank, California.

Tras darse a conocer la noticia, se ha revelado además que Haskins decidió mantener su diagnóstico en estricto secreto durante años, incluso llegando a distanciarse de sus seres queridos para evitar que se revelara el avance de su deterioro físico.

¿Quién fue Dennis Haskins?

Dennis Haskins fue un reconocido actor de origen estadounidense, cuya carrera abarcó más de cuatro décadas dentro de la televisión, el cine y el teatro, logrando la fama internacional por su papel del director Richard Belding, dentro de la icónica serie televisiva de los años 90, "Salvados por la campana" o "Saved by the Bell".

Con el paso de los años, Haskins logró consolidar una firme carrera actoral con apariciones en series como The Dukes of Hazzard, Magnum, P.I. y Mad Men, papeles que complementaba con una intensa carrera dentro de producciones de teatro musical y proyectos cinematográficos independientes.

¿Por qué fue tan importante la serie Salvados por la Campana?

Dentro del mundo televisivo, la serie Salvados por la Campana llegó para redefinir el contenido juvenil a finales de los años 80 y principios de los 90, consolidándose como una de las primeras producciones en poner a adolescentes como el centro de la historia, abordando temas y problemas propios de la edad, siempre desde una mezcla de comedia y lecciones de vida.