La frase de Aristóteles, filósofo griego, sobre la importancia de enseñar: “Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres”

Muchos de los temas más relevantes de la vida han pasado por la mirada crítica de los grandes pensadores que ha dado la historia. Se trata de los filósofos quienes han reflexionado profundamente sobre estas temáticas y han dejado grandes enseñanzas.

La filosofía que conocemos en la actualidad, se ha nutrido de las premisas de estos pensadores y se sigue acrecentando con las reflexiones de cada época. Por eso, no solo leer a los filósofos del pasado es importante, sino también hay que hacerlo con los contemporáneos.

¿Aristóteles tenía discípulos?

Entre los pensadores de la antigüedad se destaca Aristóteles, considerado junto a Platón uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Este filósofo contó con un amplio grupo de discípulos que eran conocidos popularmente como los peripatéticos.

De acuerdo con análisis académicos de la Universidad de Cambridge, la dinámica entre Aristóteles y sus alumnos funcionaba más como un centro de investigación colaborativo que como una simple instrucción unidireccional.

¿Cómo se difundió la filosofía de Aristóteles?

En cuanto a la difusión del pensamiento de Aristóteles, esta atravesó un complejo trayecto histórico dividido en varias etapas decisivas. Tras la muerte del filósofo, sus textos más complejos permanecieron ocultos durante siglos, hasta que en el siglo I a. C. el filósofo Andrónico de Rodas recopiló, ordenó y editó sus obras en Roma.

Posteriormente, señalan diversas fuentes bibliográficas, su obra vivió su máximo esplendor de difusión a partir del siglo IX gracias a las traducciones al árabe realizadas en los centros de saber del Imperio Islámico. Tal como señalan estudios históricos de la Universidad de Oxford, este corpus textual reingresó a Europa occidental en los siglos XII y XIII a través de centros de traducción como Toledo.

Aristóteles y una frase sobre la importancia de enseñar

Dentro de su gran obra, podemos destacar frase como la que dice “Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres” con la que Aristóteles plantea que, si bien los padres entregan el regalo biológico de la existencia, son los educadores quienes transforman esa vida en una experiencia plena.

Esta tarea, advierte el filósofo, es guiada por la virtud, la razón y el conocimiento. En consecuencia, dar la vida es un acto de origen, pero enseñar a vivir bien es el verdadero logro supremo del desarrollo humano.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

En la actualidad, esta frase de Aristóteles mantiene una vigencia profunda porque la labor docente trasciende la mera transmisión de datos para convertirse en un pilar fundamental del pensamiento crítico, la empatía y la ciudadanía responsable.

En la práctica, aplicar esta premisa del filósofo griego exige dignificar de forma concreta el rol de los educadores para revalorizar la educación como el motor principal de transformación personal y colectiva.