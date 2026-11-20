El mundo de las ideas se sostiene por las sólidas bases que han creado los pensadores y profesionales más destacados de la historia de la humanidad. Cada uno sembró algo muy importante que germinó y aún sigue dando frutos.

En el campo de la filosofía, pensadores como Sócrates, Platón, Pitágoras y Aristóteles se encargaron de reflexionar sobre los temas más sensibles de la vida y sobre aquellos que el mundo daba por sentados. Eso es lo que hizo de estos filósofos personas únicas y eternas.

¿Por qué Pitágoras es uno de los filósofos más aceptados?

Si ponemos especial atención en Pitágoras nos encontraremos con un pensador, matemático y reformador religioso griego del siglo VI a. C., que nació en la isla de Samos y se estableció posteriormente en Crotona, en el sur de Italia, en donde fundó una influyente comunidad filosófica y de estudio.

Su amplia aceptación y vigencia cultural se deben a que conectó la especulación filosófica con estructuras formales y verificables, como las proporciones numéricas y las relaciones geométricas, además de haber influido profundamente en Platón y en la tradición científica occidental, según revelan diversas fuentes bibliográficas.

¿Cómo entender a Pitágoras?

Por otro lado, diversas reseñas ponen de manifiesto que para entender a Pitágoras conviene leerlo como una figura bisagra entre el mito, la espiritualidad y el razonamiento formal, evitando reducirlo a un simple autor de fórmulas o a un místico aislado.

Enfoques interdisciplinarios impulsados en casas de estudio como la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires ayudan a contextualizarlo dentro de su época, mostrando que comprender a este filósofo exige distinguir entre el hombre histórico, la escuela pitagórica y las leyendas que se acumularon alrededor de su nombre.

Pitágoras y una frase sobre el día a día

En su existencia, Pitágoras dejó premisas y frases que en la actualidad siguen siendo recordadas y analizadas. Una de ellas es la que dice “Acostúmbrate a vivir sin lujos; el exceso debilita el cuerpo y el espíritu” y con la que él revela que veía la austeridad como una herramienta para cultivar la claridad mental y la fortaleza física.

Para el filósofo griego, depender de comodidades superfluas y caer en el exceso genera apego, dispersa la atención y embota tanto la salud corporal como la lucidez del alma.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

Lo que Pitágoras nos dice con esa frase es que vivir con lo esencial permite mantener el autocontrol y la armonía interior, evitando que los deseos desmedidos gobiernen la conducta. Eso es lo que la mantiene plenamente vigente en el mundo contemporáneo y que se refleja en tendencias como el minimalismo, el consumo consciente y la búsqueda de bienestar frente a la cultura del hiperconsumo y la saturación digital.

En el presente, esta premisa de Pitágoras se observa cuando las personas reducen el ruido de las redes sociales, simplifican su entorno o moderan hábitos como el sedentarismo y el exceso de pantallas para recuperar concentración, descanso y estabilidad emocional.