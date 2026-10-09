Los mejores 4 funkos de Tanjiro Kamado para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer

Si conoces a un fan de Demon Slayer - también conocido como Kimetsu no Yaiba - regalarle un Funko Pop! de Tanjiro Kamado puede ser una excelente idea. Este personaje no sólo destaca por ser el protagonista de la historia, pues también cuenta con una gran valentía, bondad y determinación para proteger a las personas que ama, por lo que es el obsequio perfecto para ese verdadero seguidor del anime. Aquí te compartimos cuatro opciones de funkos que todo fan de la serie querrá tener en su colección.

También te puede interesar: Los 3 mejores funkos de Sanji para regalar a un verdadero fan de One Piece

4 funkos de Tanjiro Kamado para regalar a un fan de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Los funkos son un excelente regalo para los fans que les encanta coleccionar personajes en poses dinámicas y llamativas. Además, son perfectos para decorar espacios personales, como escritorios o repisas en la habitación. Checa estos 4 funkos inspirados en los mejores momentos del protagonista Tanjiro Kamado.

1. Tanjiro con la espada en llamas

Sin duda una gran opción para quienes disfrutan de las escenas de acción. Este funko es la réplica exacta de Tanjiro con su espada rodeada en llamas, dando como resultado una figura de colección verdaderamente llamativa y dinámica, que resaltará sobre el resto de la exhibición.

funkos de Demon Slayer - Tanjiro con la espada en llamas| Crédito: Funko Pop!

2. Tanjiro Sun Breathing

Esta figura está inspirada en la técnica de combate conocida como La Respiración del Sol, una de las habilidades con mayor importancia dentro de la historia, la cual se caracteriza por movimientos poderosos y ataques relacionados con el fuego y la luz. Por ello, su espada tiene este increíble acabado. Este funko es altamente atractivo para quienes conocen la evolución del personaje y han seguido sus historias desde el inicio.

funkos de Demon Slayer - Tanjiro Sun Breathing | Crédito: Funko Pop!

3. Tanjiro Sumi-Ink

Si buscas una figura con un acabado más artístico, este Tanjiro Kamado en su versión Sumi-Ink es para ti. El nombre de la pieza hace referencia a la tinta tradicional que se utiliza en el arte japonés. Por ello, su diseño evoca una ilustración con trazos, inspirada en un dibujo o pintura tradicional. Este funko en específico es perfecto para quienes ya cuentan con figuras tradicionales en su colección y quieren algo distinto.

funkos de Demon Slayer - Tanjiro Sumi-Ink | Crédito: Funko Pop!

4. Tanjiro Dancing Flash

Se trata de una de las mejores alternativas para sorprender a ese fan de Demon Slayer, pues hace referencia a la técnica combinada de rapidez y energía, creada por Tanjiro, durante la batalla contra Hantengu. Este es de los diseños que suelen agotarse más rápido debido a su acabado impresionante.