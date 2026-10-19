McDonald’s CONFIRMA colaboración especial con Disney por Halloween, así son los nuevos Buu Baldes 2026

¡Ojo a todos los amantes del Halloween y de Disney! Recientemente McDonald’s anunció que los villanos más icónicos de Walt Disney llegarían en forma de Buu Baldes 2026 a sus restaurantes, esto como parte de la mercancía oficial de Halloween que tienen para todos los fans de la spooky season.

Esta colaboración llega en forma de Buu Baldes, también conocidos como cubetas coleccionables de McDonald's, con cinco coleccionables especiales, uno por cada villano icónico que a más de uno estando pequeños hizo temblar:



Cubeta Morada de Úrsula (La Sirenita) Cubeta Roja de Jafaar (Aladdin) Cubeta Blanca de Cruella de Vil (101 Dálmatas) Cubeta Verde de Maléfica (La Bella Durmiente) Cubeta Amarilla de Scar (El Rey León)

De acuerdo a la información dada por la cadena de comida rápida, cada cubeta incluirá su propia tapa además de stickers inspirados en el villano que escojas para tu Buu Baldes.

|Crédito: McDonald’s

¿Qué otras marcas han sacado colaboraciones con McDonald's por Halloween?

McDonald's ha sacado diversos especiales por motivos de Halloween, sus cubetas coleccionables han sido las que más suenan, pues se les ha unido caricaturas como: Scooby Doo, Peanuts, Minions y Monster High. Además existe la edición clásica de las cubetas donde se encuentran versiones 'monstruosas' como fantasmas, zombies, duendes o calabazas.

¿Llegará la colección de Disney a México?

Los Buu Baldes de Villanos de Disney estarán a la venta en Estados Unidos a partir del 20 de octubre, hasta el momento no existe una fecha oficial para que comience su venta en México, aunque ya se anunció que sí llegarán las cubetas a territorio azteca.

De ser así, podrías gastar entre 80 y 160 pesos por cada promo que incluya la cubeta. Pero la cosa podría cambiar si lo único que deseas adquirir es la cubeta, pues su venta individual (fuera del establecimiento) podría costar alrededor de 270 a 460 pesos, dependiendo de la demanda al tratarse de un objeto coleccionable.

¿En qué otras ocasiones Disney ha colaborado con McDonald's?

Disney ha sacado importantes colaboraciones con la cadena a lo largo de su historia, entre las más destacables se encuentra la colección del Aniversario de Disneyland Resort en el 2025, la cual incluía 70 figuras coleccionables del estudio; o la colección por los 100 años que celebró Disney alrededor del 2023 y 2024, también con figuras de sus más representativas películas que han marcado a las generaciones.

También se ha encargado de sacar casi por estreno una línea especial de juguetes, ya fuera por el estreno de Zootopia, Toy Story, Los Increíbles o Cars, también de Aladdín, El Rey León o Tarzán. Estos objetos a lo largo de los años se han convertido en objetos que todo coleccionista busca para poder enriquecer su estantería.