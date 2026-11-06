Guillermo del Toro, cineasta mexicano: “Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado. Porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección. Y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir”

Hoy en día pocos directores de cine han logrado sobresalir y dejar su propio sello tal como lo ha conseguido el mexicano Guillermo del Toro, quien por más de dos décadas ha sido un referente del cine.

Si algo caracteriza al tapatío es la manera en que dirige cada uno de sus proyectos, donde si bien le da algo único a cada película, la manera en que interpreta a los monstruos le ha dado la vuelta al mundo entero.

¿Qué significan los monstruos para Guillermo del Toro?

Hay una frase muy célebre del cineasta mexicano que resume muy bien lo que conlleva meterse en su arte:

“Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado. Porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección. Y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir”; con estas palabras, el director de cine de 62 años enmarca la belleza que hay en nuestra humanidad, en lo imperfecto, en la diversidad y en el cómo nos vemos a nosotros mismos.

Guillermo del Toro ganó el premio Oscar por "La Forma del Agua". Guillermo del Toro ganó el premio Oscar por "La Forma del Agua". (Especial)

Aunque es una analogía con mucho peso, nos deja ver un poco sobre la resiliencia de Guillermo, tal como el seguir intentando y ser fiel a su visión.

¿Cuál es la próxima película que estrenará Guillermo del Toro?

Se ha confirmado que la próxima película que estrenará el director Guillermo del Toro será “Fury”, cinta que aún se encuentra en el desarrollo de guión, pero que al ser un thriller de acción, se espera que llegue a cines o plataformas (dependiendo de su distribución) a principios de 2028.